Fatih keleş, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İşte İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in biyografisi.

FATİH KELEŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Fatih Keleş, 1970 yılında Trabzon’da doğdu. Anadolu Üniversitesi’nde İktisat ön lisans eğitimi aldı. Sürmenespor Kulübü, İstanbulspor AŞ Futbol Kulübü, İstanbulspor Beylikdüzü Basketbol Kulübü’nde yöneticilik ve icra kurulu üyeliği yaptı. 2018’de, kurucuları arasında yer aldığı Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü’nün Başkanlığına getirildi. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Beylikdüzü ve İBB Belediye Meclis Üyesi oldu. Aile şirketlerinde Genel Müdürlük görevini 2007’den bu yana sürdürüyor. İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası üyesidir.

FATİH KELEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI

Fatih Keleş, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması sonrasında gözaltına alındı.