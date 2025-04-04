Son dakika! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte, detaylar...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşın hayatını kaybettiğini 6 bin 533 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilindeki acı tabloyu da paylaştı. Buna göre; tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 kişi öldü, 6533 kişi ise yaralandı.