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Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte, detaylar...

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti!
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Son dakika! Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti! İşte, detaylar...

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalarda 57 vatandaşın hayatını kaybettiğini 6 bin 533 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram tatilinin ilk 6 günündeki kazalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti!

Bakan Yerlikaya, bayram tatilindeki acı tabloyu da paylaştı. Buna göre; tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 kişi öldü, 6533 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 57 vatandaşımız hayatını kaybetti!

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