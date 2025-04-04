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Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

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Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Son dakika! Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. İşte, o görüntüler...
Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 1 19

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. İşte, o görüntüler...

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 2 29

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, 28. ölüm yıl dönümü kapsamında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli Ocak ayının sonunda geçirdiği operasyondan bu yana ilk kez bir görüntülendi.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 3 39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 4 49

66 GÜN SONRA KAMERALAR ÖNÜNDE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i anmak üzere bugün bir tören düzenledi.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 5 59

MHP'nin ilk törenine Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılmadığı görülmüştü.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 6 69

Saat 13:00'de Bahçeli bizzat Türkeş'in mezarına giderek ziyarette bulundu.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 7 79

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığında görülen dejenerasyon bulguları nedeniyle planlı bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığı, yeniden değiştirilmişti.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 8 89

Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Genel Başkanımız odasında dinlenmektedir, kısa sürede günlük yaşantısına dönecektir” ifadelerine yer verilmişti.

Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 9 99

GENEL MERKEZ'DE MESAİSİNE BAŞLAYACAK

Bahçeli’nin, anma töreninin ardından parti genel merkezinde temaslarına başlaması bekleniyordu.

Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli'nin parti genel merkezine gittiği öğrenildi.

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