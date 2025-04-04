Devlet Bahçeli 2 ay sonra ilk kez görüntülendi: MHP lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. İşte, o görüntüler...
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, 28. ölüm yıl dönümü kapsamında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli Ocak ayının sonunda geçirdiği operasyondan bu yana ilk kez bir görüntülendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara'daki mezarını ziyaret etti.
66 GÜN SONRA KAMERALAR ÖNÜNDE
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş’i anmak üzere bugün bir tören düzenledi.
MHP'nin ilk törenine Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılmadığı görülmüştü.
Saat 13:00'de Bahçeli bizzat Türkeş'in mezarına giderek ziyarette bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda kalp kapakçığında görülen dejenerasyon bulguları nedeniyle planlı bir operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığı, yeniden değiştirilmişti.
Partiden yapılan açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Genel Başkanımız odasında dinlenmektedir, kısa sürede günlük yaşantısına dönecektir” ifadelerine yer verilmişti.
GENEL MERKEZ'DE MESAİSİNE BAŞLAYACAK
Bahçeli’nin, anma töreninin ardından parti genel merkezinde temaslarına başlaması bekleniyordu.
Türkeş'in mezarını ziyaret eden Bahçeli'nin parti genel merkezine gittiği öğrenildi.