Söylediği şarkı sözleri ve tarzı ile müzik severlerin gönlünde taht kuran, Karadeniz ve Türk müziğinin ünlü sanatçısı Volkan Konak, bayram programı nedeniyle KKTC'de çıktığı konserde sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybetti. Peki Volkan Konak Kimdir? nerelidir, Neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında öldü? Volkan Konak'ın biyografisi

VOLKAN KONAK KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi. 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl, yine İTÜ bünyesinde halk müziği alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında bu programı başarıyla tamamladı.

Sanat yaşamına 1989 yılında çıkardığı “Suların Horon Yeri” albümüyle adım attı. Zaman içinde yalnızca Karadeniz yöresiyle sınırlı kalmadan, farklı bölgelerden ezgilerle müziğini çeşitlendirdi. Müziğine edebi bir boyut katan Konak, birçok eserinde Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Miraç ve Sunay Akın gibi önemli isimlerin şiirlerine yer verdi.

1993 yılında yayımladığı “Efulim” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Bu albümü, “Gelir misin Benimle”, “Volkanik Parçalar” ve “Pedaliza” gibi önemli yapıtlar takip etti. Konak, müzik üretimini kendi kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon üzerinden sürdürüyor.

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EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Volkan Konak, 1992 yılından bu yana hayatını paylaştığı Selma Konak ile 1998 yılında evlendi. Ancak o yıllarda yaşadıkları ekonomik şartlar sebebiyle düğün yapma imkanı bulamadılar. Aradan geçen çeyrek asrın ardından çift, çocuklarının da katıldığı özel bir törenle bu hayalini gerçekleştirdi.

Üç çocuk sahibi olan Konak ailesinin kızları Şimal ve Derin, oğulları ise Volkan adını taşıyor. Sanatçı, ailesine verdiği önemi her fırsatta dile getirirken, ailesinin müzik yolculuğundaki en büyük destekçilerinden olduğunu ifade ediyor.

VOLKAN KONAK 25 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTI

Türk halk müziğinin güçlü sesi Volkan Konak, yıllar önce imkan bulamadığı düğün hayalini 25 yıl sonra gerçekleştirdi. Eşi Selma Konak ile sade ama anlam yüklü bir törenle yeniden dünya evine giren sanatçı, bu özel anıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

1998 yılında resmi olarak evlenen çift, maddi nedenlerden dolayı o dönem düğün yapamamıştı. Aradan geçen yılların ardından Konak çifti, bu eksik kalan anıyı tamamlamak üzere yeniden nikah masasına oturdu. Törenin ardından paylaşılan kareler, hem sevenlerinden hem de müzik dünyasından yoğun ilgi gördü.

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