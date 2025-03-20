Emrah Bağdatlı kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen İBB Medya AŞ. yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı, kimdir, nerelidir, mesleği nedir, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladılar. İşte İBB Medya AŞ. yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın biyografisi.

EMRAH BAĞDATLI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş’ye yapılan operasyondan bir gün sonra Emrah Bağdatlı’nın yurt dışına gittiği iddia edildi.

Emrah Bağdatlı’nın eski kameraman olduğu bilgisine ulaşılırken uzun yıllar basın sektöründe çalıştığı biliniyor.

Yapımcı ve yapım şirketi sahibi olan Emrah Bağdatlı, Şimdi Yapım ve Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon şirketleri üzerinden belediyeden çeşitli ihaleler aldığı ileri sürüldü.

Bağdatlı’nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan 35 kişi üzerinden ise reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde bulunduğu ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri iddia ediliyor.

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Emrah Bağdatlı, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sağ kolu olarak biliniyordu.

EMRAH BAĞDATLI NEYLE SUÇLANIYOR?

Emrah Bağdatlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimlerden biridir. İBB'nin medya ile ilişkili bazı iştiraklerinde görev aldığı belirtilen Bağdatlı, özellikle aldığı ihaleler ve finansal işlemleriyle dikkat çekmiştir.

Son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olan bu soruşturma kapsamında, Bağdatlı’nın İBB ile bağlantılı bazı projelerdeki rolü mercek altına alınmıştır. İddialara göre, kendisi ve ilişkili olduğu şirketler aracılığıyla belediyeden çeşitli ihaleler almış ve bu süreçlerde usulsüzlükler yapıldığı öne sürülmüştür.

Özellikle belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve bu süreçlerin ne kadar şeffaf yürütüldüğü soruları, Bağdatlı’nın adının geçtiği dosyanın önemini artırmıştır. Ayrıca, hakkında bazı adli işlemler başlatıldığı ve kendisinin bu süreçten kaçınmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

Emrah Bağdatlı’nın isminin geçtiği iddiaların nasıl sonuçlanacağı ve yürütülen hukuki sürecin nereye varacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacaktır.