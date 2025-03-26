Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi kimdir, nerelidir, mesleği nedir, hangi partilidir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye başlatılan operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve İçişleri Bakanı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık'ın yerine bugün Beylikdüzü Belediyesi meclisinde yapılan seçimle Beylikdüzü Belediyesi Başkan vekilliğine seçilen Önder Serkan Çebi'yi vatandaşlar merak ederek internet ortamında Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önde Serkan Çebi kimdir, nerelidir, mesleği nedir, hangi partilidir İşte eylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi'nin biyografisi.

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.

Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.