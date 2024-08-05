CHP'nin yeni kadın kolları başkanı Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda CHP Kadın Kolları başkanlığa seçilen Asu Kaya'yı vatandaşlar merak ederek "Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır"? diye araştırmaya başladı. CHP'nin yeni kadın kolları başkanı Asu Kaya'nın biyografisi.

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CHP'nin yeni kadın kolları başkanı Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara'da yapıldı. Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldığı kongrede en fazla oyu alarak CHP'nin yeni kadın kolları başkanı oldu. Peki, Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Asu Kaya'nın biyografisi.

ASU KAYA KİMDİR?

Asu Kaya, 1976 yılında Osmaniye’de doğdu. İlkokulu Atatürk İlköğretim okulunda,orta ve lise Öğrenimini, Osmaniye’nin yabancı dilde ilk koleji olan Özel Bahçeli Koleji’nde 1 yıl İngilizce hazırlık okuyarak tamamladı ve 1993 yılında mezun oldu.

Kaya, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim dalında 1,5 yıl öğrenim gördükten sonra, 1995 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak, bu okuldan 2001 yılında mezun oldu. Mezun olduğu yıl Osmaniye Verem Savaş Dispanseri’nde çalışmaya başladı. 2008 yılına kadar Verem Savaş Dispanseri’nde Başhekimlik görevini yürütürken aynı yıl Düziçi ilçesi Ellek Beldesinde Aile Hekimliği görevine başlayarak bu görevi 6 ay gibi bir süre yürüttü. Kaya, Ellek Beldesinde çalışırken aynı yıl Osmaniye Merkez Karaboyunlu Aile Sağlığı Merkezinde de görev yapmaya başladı. 2008 yılından 2023 yılına kadar Karaboyunlu Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptı.

CHP'nin yeni kadın kolları başkanı Asu Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?


2016 ve 2018 yıllarında iki defa üst üste, Osmaniye Tabip Odası’nda Yönetim kurulu Başkanlığı görevlerine seçildi. 2020 yılında Merkez Konseyi delegeliği görevine seçildi. Genel Sağlık İş Sendikası içerisinde sendikal çalışmalarda bulundu. CHP ve Osmaniye Tabip Odası arasında YAŞAMHAK Projesi işbirliği imzalayarak, Kadın ve Çocuk haklarının korunması için çalışmaların içinde yeraldı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi de olan Asu Kaya, 2022 yılında Osmaniye Tabip Odası Yönetim kurulu Başkanlığına 3. Dönem seçilerek görev yaptığı dönemde Osmaniye’deki akademik Meslek örgütlerini Tabip Odası’nın çağrısı ile bir araya getirerek toplum için eşgüdümle çalışma Platformu oluşturmasını sağladı.

Kaya, 2023 Genel Seçimlerinde Osmaniye Milletvekili seçildi.

KAYNAK: HABER MERKEZİ

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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