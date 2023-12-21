CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı İBB Grup Başkanvekili Tarık Balyalı oldu

31 Mart 2024 seçimlerine az bir süre kala tüm partilerde olduğu gibi Cumhuriyet halk partisi belediye başkan adaylarını bir bir açıklamaya devam ediyor.

CHP'de bu gün düzenlenen parti meclisi toplantısında Türkiye geneli Büyükşehir İl ve ilçelerden oluşan 126 belediye başkan adayını açıkladı

TARIK BALYALI'NIN ADAYLIĞINI İMAMOĞLU DUYURDU

Tarık Balyalı'nın adaylığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu. Yapılan açıklamada; “İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tarık Balyalı’yı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” denildi

CHP PENDİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI TARIK BALYALI OLDU

CHP Parti sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklamada İstanbul Pendik Belediye başkan Adayı olarak İBB Grup Başkanvekili Süleyman Tarık Balyalı olduğunu açıkladı

CHP' DE AÇIKLANAN 126 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Konya - İsmail Sonkaya

Manisa - Ferdi Zeyrek

Samsun- Cevat Öncü

İl belediye başkan adayları:

Çanakkale - Muharrem Erkek

Kırşehir - Selahattin Ekicioğlu

Bartın - Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya - Turgay Sevindi

Ardahan - Faruk Demir

Kütahya - Eyüp Kahveci

CHP İstanbul'un Fatih ve Pendik ilçeleri içinde adaylarını duyurdu. Fatih adayı Mahir Polat, Pendik adayı ise Süleyman Tarık Balyalı oldu. Adayların Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olması dikkat çekti.

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Toplantının ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 125 seçim çevresinde ise adaylar belirlendi" dedi.