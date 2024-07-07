CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yaptığına bakın! İsraf edebiyatı yapıp dururken makam aracını değiştirdi

Haber 7.com'un özel haberine göre, göçmenler konusunda çok tartışmalı açıklamalarda bulunarak tepkileri üzerine çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi ise yıllardır israf edebiyatı yaparak sürekli iktidarı eleştirirken makam aracını değiştirerek daha bir lüks araç aldığı, aracı kendi özeline kullandığı ve aracın vergisini vermediği ortaya çıktı

MAKTASARRUF DEĞİL ŞATAFAT

Haber7'nin edindiği bilgiye göre Özcan; Piyasa değeri 4-4,5 milyon değerindeki Mercedes marka aracını değiştirerek, piyasa değeri 6-6-5 milyon liralık Volvo XC 90 model araç satın aldığı öğrenildi.

VERGİ DE KAÇIRDI

Alınan aracın itfaiye öncü aracı olarak satın alındığı ve ÖTV'den muaf tutulduğu öğrenildi. Böylelikle devletin alması gereken verginin verilmediği kaydedildi.

"MAKAM ARACINI HUSUSİ ARAÇ OLARAK KULLANDIĞI" İDDİASI

Tanju Özcan'ın kendi özel aracını sattığı ve makam aracını hususi araç gibi kullandığı ortaya çıktı. Özcan'ın başkan olduktan sonra Audi A6 model aracını da sattığı öğrenildi.

"ALKOLLÜYKEN MAKAM ARACIYLA KAZA YAPTI" İDDİASI

CHP'li Tanju Özcan'ın Mercedes marka makam aracıyla kaza yaptığı belirtilirken aracın sağ kapısında hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Ulusal basına yansımayan kazada, makam aracını Tanju Özcan'ın kullandığı ve kendisinin 'sarhoş' olduğu iddia edildi. Videosu ortaya çıkan olayda, makam aracının yolda duran kamyona çarptığı görüldü.

"YERİNE ŞOFÖRÜNÜ GEÇİRDİ" İDDİASI

İddiaya göre; Tanju Özcan Tanju Özcan'ın kaza sonrasın şoförünü evinden getirtip sürücü değişikliği yapıldığı ve tutanaklara bu şekilde geçildiği öne sürüldü.

Videoya yansıyan görüntülerde Vito'nun Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in makam aracı, onun önündeki Clio marka aracın ise şoför Ali K.'nın olduğu iddia edildi.

"YERİNE GEÇİRDİĞİ ŞOFÖRÜ ÖDÜLLENDİRDİ" İDDİASI

Belediye seçimlerinde ise aynı şoförün Dörtdivan'da belediye başkan aday adayı yapıldığı ve Tanju Özcan tarafından kampanyalarının finanse edildiği ileri sürüldü.

İddialarla ilgili Özcan, henüz bir açıklama yapmadı.

KAYNAK: HABER7.COM