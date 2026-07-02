CHP'li başkan ve oğulu kenevir ekerken foto kapana yakalandı

Diyarbakır Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ticareti soruşturmasında Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ'ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren belgelerde ormanlık alana yerleştirilen fotokapan görüntüleri de incelemey alındı ve CHP'li ilçe başkanının kenevir ekerken foto kapana yakalandığı anlar ortaya çıktı.

Yapılan incelemellerde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü de tespit edildi. Aramalarda; 10 kenevir bitkisi 14 tohum yatağı 1 ruhsatsız tabanca 1 ruhsatsız av tüfeği 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Belediye başkanının oğlu Zülfikar Akdağ ifadesinde kenevirleri kişisel kullanımı için ektiğini, babasının ekimle ilgisi olmadığını söyledi.

Yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin resmi açıklamada "Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığının asayiş olaylarının önlenmesi ve yasadışı ekimle mücadele kapsamında istihbari duyum alınan bölgeye Çüngüş Kaymakamlığının 49264489 sayılı olur yazısı ile yerleştirilen foto kapan cihazı marifetiyle Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi Kurtini mevkii 103 ada 1 parselde bulunan 37 SEC 23076 33046 ve 37 SEC 23194 33015 koordinatlarındaki ormanlık alana yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü iz ve emarelerinin tespit edildiği, Yapılan görüntü incelemeleri neticesinde söz konusu faaliyetlerin bölgede arıcılık yapan Çüngüş CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ve oğlu Zülfikar Akdağ isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seyit Akdağ ve Zülfikar isimli şahıslar hakkında 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 uyarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçlarında başlatılan soruşturma kapsamında; Çüngüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 2026/57 sayılı arama kararına istinaden şahısların ev ve aracında yapılan aramada 1 adet 7,65 mm Astra marka ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet 7,65 çapında fişek ve 2 adet şarjör ile 103 ada 1 parsel ormanlık alanda yapılan aramada ise 10 adet kenevir bitkisi ve 14 adet tohum yatağının ele geçirilerek tespit edildiğiği, Yasadışı ekim yapılan bölgeyi ormanlık alanda kolayca bulmak için ağaçlara asılı 3 adet poşet ve 4 adet otların içerisinde gizlenmiş vaziyette su bidonunun kriminal inceleme yapılması için el konulduğuğu, şahısların gözaltına alınarak adli işlemlerinin devam ettiği, İlgili olay hakkında 30/01/2025 tarihinde gözaltına alınan şüpheliler, 01/07/2026 günü Çüngüş Cumhuriyet başsavcılığı’nda hazır edilmiş, Şüphelilerden Seyit Akdağ, Cumhuriyet savcısı huzurundaki ifadesinde özetle; kenevir bitkilerini oğlunun ektiğini, kendisinin bir dahili olmadığını, yapılan arama işlemlerinde ikametinde ele geçirilen 7.65 mm astra marka ruhsatsız tabancanın vefat eden babasından kendisine kaldığını, 20 senedir uhdesinde bulunduğunu, ikametinde sakladığı yerden çıkarmadığını kendi rızası ile kolluk görevlilerine teslim ettiğini beyan ettiği," denildi.

Haberin Devamı

Kaynak: Haber7

Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Peki kimler yararlanabilecek?

Pendik Belediyesi Yaz Spor Okulu’nda Eğitimler Başladı

Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları için Kayıtlar Başlıyor