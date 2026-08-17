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Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!

Kayseri'de Nurettin Can Ş., otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan atarak öldürdü. Olay sonrası çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği belirlendi. Fail gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!
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Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!

Kayseri'de Nurettin Can Ş., otel odasında tartıştığı Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan atarak öldürdü. Olay sonrası çektiği videoda cinayeti itiraf ettiği belirlendi. Fail gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. 30 yaşındaki Nurettin Can Ş., bir otel odasında tartıştığı 28 yaşındaki Selin Gökhan'ı önce bıçakladı, ardından 5'inci kattan aşağı atarak öldürdü. Cinayet zanlısının olay sonrasında çektiği bir videoda suçu itiraf ettiği ortaya çıktı.

Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!

TARTIŞMA SONRASI CAMDAN AŞAĞI ATTI

Olay, dün gece saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin 5'inci katındaki odada bulunan Nurettin Can Ş. ile Selin Gökhan arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmanın ardından zanlı, genç kadını bıçakla yaraladıktan sonra odanın penceresinden aşağı attı.

Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!

ASMA KATA DÜŞEN KADIN KURTARILAMADI

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, metrelerce yüksekten otelin asma katına düşen Selin Gökhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet şüphelisi Nurettin Can Ş. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!

CİNAYETİ VİDEO ÇEKEREK İTİRAF ETMİŞ

Selin Gökhan’ı vahşice öldüren Nurettin Can Ş.’nin, olayın hemen ardından cep telefonuyla bir video çekerek cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Zanlının kaydettiği görüntülerde, "Sonucum cezaevi ben de biliyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanması kan dondurdu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Vahşetin itirafı: 5. kattan attığı kadının bir de videosunu çekmiş!

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