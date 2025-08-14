  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı. Programda kürsüye çıkan Çerçioğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''
Yayınlanma:

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

GEREKİRSE TEK TEK ANLATIRIM!

Çerçioğlu, partililerle selamlaştı. AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu, programda yaptığı açıklamada, "Gerekirse yaşadıklarımı tek tek anlatırım. Benim tek derdim var o da Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım sizin de bildiğiniz gibi Aydın birinci deprem bölgesi, bundan sonra sizin desteğinizle kentsel dönüşüm projesi başlatmak istiyorum" dedi.

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

Avukatı açıkladı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!Avukatı açıkladı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!

AK Parti 24. yaşına girdi! Erdoğan kuruluş programında konuştu: Yeni üyelerimizi hedef alanlara 'Hadi oradan' diyorum!AK Parti 24. yaşına girdi! Erdoğan kuruluş programında konuştu: Yeni üyelerimizi hedef alanlara 'Hadi oradan' diyorum!

Bakan Memişoğlu'ndan Aile hekimliğine önemli görev: Erken teşhis için çalışıyoruz!Bakan Memişoğlu'ndan Aile hekimliğine önemli görev: Erken teşhis için çalışıyoruz!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Avukatı açıkladı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!
Avukatı açıkladı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!
AK Parti 24. yaşına girdi! Erdoğan kuruluş programında konuştu: Yeni üyelerimizi hedef alanlara 'Hadi oradan' diyorum!
AK Parti 24. yaşına girdi! Erdoğan kuruluş programında konuştu: Yeni üyelerimizi hedef alanlara 'Hadi oradan' diyorum!
Son dakika! Özgür Özel'e soruşturma: Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama!
Son dakika! Özgür Özel'e soruşturma: Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama!
Özlem Çerçioğlu CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı: Siyaset yapma imkanım kalmadı!
Özlem Çerçioğlu CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı: Siyaset yapma imkanım kalmadı!
İki ayrı suçtan gözaltına alınmıştı: Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı!
İki ayrı suçtan gözaltına alınmıştı: Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı!
Aydın'da yer yerinden oynuyor! Özlem Çerçioğlu'nun WhatsApp konuşmaları sızdı: İddialar tartışmaları alevlendirecek!
Aydın'da yer yerinden oynuyor! Özlem Çerçioğlu'nun WhatsApp konuşmaları sızdı: İddialar tartışmaları alevlendirecek!
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim