CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye katıldı: Kürsüde dikkat çeken açıklama, ''Gerekirse tek tek anlatırım''

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı.

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

GEREKİRSE TEK TEK ANLATIRIM!

Çerçioğlu, partililerle selamlaştı. AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu, programda yaptığı açıklamada, "Gerekirse yaşadıklarımı tek tek anlatırım. Benim tek derdim var o da Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım sizin de bildiğiniz gibi Aydın birinci deprem bölgesi, bundan sonra sizin desteğinizle kentsel dönüşüm projesi başlatmak istiyorum" dedi.

