Bakan Memişoğlu'ndan Aile hekimliğine önemli görev: Erken teşhis için çalışıyoruz!

Medya temsilcileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.'' dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün Türkiye Basın Federasyonu'nda "Anadolu Sohbetleri" kapsamında Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sağlık gündemine ilişkin açıklamada bulunan Kemal Memişoğlu, 4 bakanlığın ortak yürüttüğü projeden bahsederken Aile Hekimliği ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

''AİLE HEKİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ''

Aile hekimliğini güçlendireceklerinin altını çizen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi;

"Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.''

''KANSERİ, ERKEN SAFHADA YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Aile hekimleri tarafından taramaların yapıldığını belirten Bakan Memişoğlu, ''Aynı zamanda meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve KETEM'de çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Diyelim şüpheli bir alan oluştu, hastaneden biz randevu alıyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece erken kanseri, erken safhada yakalamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

''ÇOK GÜZEL BİR PROJE''

4 bakanlığın yürüttüğü projeyi işaret eden Bakan Memişoğlu, "Dört bakanlık okullarla özellikle okul bahçeleriyle ilgili, aynı zamanda da insanların hareketini sağlayacağı alanlar oluşturacağız. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak" dedi.

Bakan Memişoğlu, ayrıca SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını belirtti.

