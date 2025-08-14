AK Parti 24. yaşına girdi! Erdoğan kuruluş programında konuştu: Yeni üyelerimizi hedef alanlara 'Hadi oradan' diyorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılına özel bir program düzenlendi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını kutluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen programda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. Radyo kanalları, televizyon ekranlarından programımızı takip eden her bir kardeşimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu salonu coşkuyla doldurduğunuz için, bu kutlu davaya gönül verdiğiniz için, bunlarla birlikte kadirşinaslığınız için her birinize teşekkür ediyorum.

Bu yola birlikte çıktığımız her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Partimizin kurucularına, genel başkanlarımıza, MYK üyelerimize, milletvekillerimize samimi şükranlarımı sunuyorum. Kadın Kolları teşkilatımıza, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize teşekkür ediyorum.

Bu yola kalbiyle birlikte emeğini, alın terini, duasını ortaya koyan AK Parti'nin her bir üyesine şükranlarımı takdim ediyorum. 24 yıl boyunca her zaman yanımızda olan milletimize özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum. Fedakarlıkla örülen yılları geride bıraktık.

Gençler bugün bu salonu onurlandıran siz muhterem kardeşlerimizin nezdinde AK Parti davasına omuz veren tüm kardeşlerime minnettarlığımı ifade ediyorum. Kuruluş yıl dönümümüze özel çiçek aranjmanı gönderen MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin yanı sıra diğer genel başkanlara da teşekkür ediyorum. AK Parti ailesini bugün daha da büyütüyoruz.

Türkiye Yüzyılı inşasına destek olmak isteyen tüm arkadaşlarımıza sefalar getirdiniz diyor, hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

Hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara "Hadi oradan" diyorum. Kendi pislikleri için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.

Hakaretle karşısındaki küçülteceğini zanneden kendisini rezil rüsva eder. Bu şahıs sadece bizi değil çok daha kötü hakaretlerle kendi partisindeki isimleri de hedef alıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol eden birisi varsa o da bu zattan başkası değildir. CHP Genel Başkanı artık siyasetin konusu değil hızla psikiyatrinin konusu haline gelmiştir. Medya ve sosyal medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere asla boyun etmedik. Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız.

AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür inşallah yarın daha güçlü olacak. Milletimin her ferdine AK Parti çatısında yer vardır. ülke sevdası ile çalışan herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımız sonuna kadar açıktır. ''

