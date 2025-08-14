Avukatı açıkladı: Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözlerinin ardından Erdoğan, Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında kullandığı sözler tepki çekmişti.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri ve ithamları nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

