CHP'den "erteleme" kararına dikkat çeken yorum: Bu davaları açanlar üyemiz değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kurultay davasının "redde mahkûm" olduğunu belirterek davacı Lütfü Savaş'ın partiden ihraç edildiğini hatırlattı. Gürsel Tekin için "AKP yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı" ifadelerini kullanan Yücel, Ekrem İmamoğlu'nun 178 gündür iddianamesiz tutuklu olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen ve 24 Ekim'e ertelenen CHP Kurultayı davasına değinen Yücel, davanın "redde mahkûm" olduğunu vurguladı.

DAVACI CHP ÜYESİ DEĞİL, İHRAÇ EDİLMİŞ

Yücel, davanın eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş tarafından açıldığını hatırlatarak, "Bu kişi çok önce partimizden ihraç edildi. Dolayısıyla dava açma hakkı dahi yok. Bu davaları açanlar CHP'li değil, iktidarın aparatlarıdır" dedi.

GÜRSEL TEKİN'E SERT SÖZLER

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin hakkında da konuşan Yücel, "Kendine 'abilik' rolü biçen ama AKP yargısının elinde oyuncak olmuş bir zavallı" ifadelerini kullandı. "Hiçbir CHP'li, baba evine polis eşliğinde girmez" diyen Yücel, il başkanlığı binasına çevik kuvvetle girilmesini "işgal görüntüsü" olarak nitelendirdi.

"İMAMOĞLU 178 GÜNDÜR HUKUKSUZ YERE TUTUKLU"

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 178 gündür iddianamesiz tutuklu olduğunu belirterek, "Sandıkta karşısına çıkamayanlar, talimatlı yargı üzerinden siyaset mühendisliği yapıyor" dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLARA TUTUKLAMA ELEŞTİRİSİ

Yerel seçimlerde İstanbul'da 26 belediyeyi kazandıklarını hatırlatan Yücel, "10 belediye başkanımız türlü kumpaslarla tutuklandı. Son olarak Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu gözaltına alındı. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ise tahliye ihtimali doğunca ikinci kez tutuklandı. Bu durum hukukun geldiği trajik noktayı gösteriyor" diye konuştu.

EĞİTİM VE EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ

Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 12 yıllık zorunlu eğitime yönelik sözlerini "gerici proje" olarak nitelendirirken, iktidarın eğitim politikalarının "çocuk yoksulluğunu artırdığını" savundu.Ekonomiye dair değerlendirmesinde ise Orta Vadeli Programı "gerçeklikten kopuk, seçim broşürü" olarak tanımlayan Yücel, "AKP ekonomiyi ranta kurban etti, halka yük bindirdi" dedi.

"CHP DİMDİK AYAKTA"

CHP'nin olağanüstü kurultay ve kongre kararlarının iktidarın baskılarına karşı alınmış "hukuki ve teknik bir hamle" olduğunu söyleyen Yücel, "Delegelerimizin iradesiyle 21 Eylül'de olağanüstü kurultayımızı, 24 Eylül'de olağanüstü İstanbul İl Kongremizi yapacağız. CHP dimdik ayakta" ifadelerini kullandı.Yücel, sözlerini "İnancımız ilk günkü kadar yüksek, mücadele azmimiz daha da fazla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek tamamladı.

