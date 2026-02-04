BDDK'dan kredi kartı limitine ilişkin yeni düzenleme: Eğitim ve sağlık harcamaları etkilenecek mi?

BDDK'dan kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenleme geliyor. Bu uygulamadan eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirdi.

Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlemesinden etkilenmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından muaf tutulacağına dair talimat gönderdi.

Bankaların, bu düzenlemenin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içinde tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Haberin Devamı

BANKALARA 3 AY SÜRE TANINDI

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi.

Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ya iletilmesi talep edildi.



Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

Av. Serkan Bayram'dan Öğrencilere Umut Dolu Mesajlar

Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a N'Golo Kante teşekkürü

Asıl kara kutular açılmadı: ABD Adalet Bakanlığı'ndan olay açıklama!