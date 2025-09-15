Trabzonspor'un sert açıklaması Fenerbahçe'de deprem etkisi yarattı: Durduruyoruz!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından "Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz." şeklinde yeni bir açıklama yaptı:

