  3. Trabzonspor'un sert açıklaması Fenerbahçe'de deprem etkisi yarattı: Durduruyoruz!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından "Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz." dedi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından "Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz." şeklinde yeni bir açıklama yaptı:

Fenerbahçe, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz." denildi.

