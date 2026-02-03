Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..

  1. Anasayfa
Isparta'daki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera olduğu ortaya çıktı.

Isparta'daki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera olduğu ortaya çıktı.

Isparta'daki Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada okul müdürü görevden alındı. Kameralar okuldan sökülürken, müdür öğretmen olarak başka bir okulda görevlendirildi.

Isparta'da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından, mülki amirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı.Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, mülki amirler ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.

Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.

BAŞKA BİR OKULDA GÖREV YAPACAK

Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.'nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

