  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Yayınlanma:
Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Bugün altın fiyatlarında yükseliş görünüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 4 Şubat 2026 Çarşamba günü kaç TL'den satılıyor? İşte güncel altın fiyatları...
Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 1 17

Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, değerli metallerdeki son dalgalanmayı "ABD ve Çin kıymetli metal piyasalarında görülen çalkantı sebebiyle işlemlerde marjlar yeniden yükseltildi." şeklinde yorumladı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 2 27

Canlı altın fiyatları 4 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. "Altın ve gümüşte sert hareketlerin ardından “demlenme” sürecine girilmiş durumda." diyen Atalay sözlerini "Bu tür dönemler, piyasanın yön aradığı ve fiyatların henüz dengelenmediği aşamalardır. Hem alım hem de satım tarafında aceleci davranmak yerine, fiyatların oturmasını beklemek daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Özellikle cuma günü sonrasında yaşanan hızlı dalgalanmalar, piyasanın şu an spekülasyona en açık evresinde olduğunu gösteriyor." diye sürdürdü. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 3 37

ÇEYREK ALTIN FİYATI 4 ŞUBAT 2026

Alış: 12.221,00

Satış: 12.557,00

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 4 47

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 ŞUBAT 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 7.092,56

Satış: 7.093,81

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 5 57

ONS ALTIN FİYATI 4 ŞUBAT 2026

Alış 5.067,84 Dolar

Satış: 5.068,98 Dolar

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 6 67

CUMHURİYET ALTINI 4 ŞUBAT 2026

Alış: 48.759,00 TL

Satış: 50.104,00 TL

Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? 7 77

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 4 ŞUBAT 2026

Alış: 7462 TL

Satış: 7653 TL

HABERE YORUM KAT