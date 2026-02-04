Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 4 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. "Altın ve gümüşte sert hareketlerin ardından “demlenme” sürecine girilmiş durumda." diyen Atalay sözlerini "Bu tür dönemler, piyasanın yön aradığı ve fiyatların henüz dengelenmediği aşamalardır. Hem alım hem de satım tarafında aceleci davranmak yerine, fiyatların oturmasını beklemek daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Özellikle cuma günü sonrasında yaşanan hızlı dalgalanmalar, piyasanın şu an spekülasyona en açık evresinde olduğunu gösteriyor." diye sürdürdü. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?