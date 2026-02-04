Altın yine uçuşa geçti! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 4 Şubat 2026 Çarşamba günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın anlık ve canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, değerli metallerdeki son dalgalanmayı "ABD ve Çin kıymetli metal piyasalarında görülen çalkantı sebebiyle işlemlerde marjlar yeniden yükseltildi." şeklinde yorumladı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları