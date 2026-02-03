  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakın vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi

Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakın vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi

Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cezaevinde tutuklu olan hemşire bir Erzincan'daki cezaevine gönderildi...

Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakın vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Yayınlanma:

Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakın vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi

Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cezaevinde tutuklu olan hemşire bir Erzincan'daki cezaevine gönderildi...

Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olan hemşire Hazel Dırık B., tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar'daki cezaevinden Erzincan Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi.

Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakın vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi

Kahramanmaraş'ta beş günlük bir bebeğe şiddet uyguladığı görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire, başka bir cezaevine nakledildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TUTUKLANDI

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin bebekleri Deniz Esin'e yönelik şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye günlerce onu konuştu: Bebeği darp ederek sakat bırakın vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi

Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi. Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi. Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.

AVUKATI GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ

Öte yandan, hemşire Hazel Dırık B., avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli talep ettiği ortaya çıktı. Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.

ERZİNCAN'A SEVK EDİLDİ

Hemşire Hazel Dırık B., bugün sabah saatlerinde Erzincan Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

ASSAN Group, casusluk soruşturmasında son dakika: 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında istenen ceza belli oldu!ASSAN Group, casusluk soruşturmasında son dakika: 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında istenen ceza belli oldu!

Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..

Altın Fonu Nedir? Nasıl İşler?Altın Fonu Nedir? Nasıl İşler?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
ASSAN Group, casusluk soruşturmasında son dakika: 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında istenen ceza belli oldu!
ASSAN Group, casusluk soruşturmasında son dakika: 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında istenen ceza belli oldu!
Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..
Tuvaletlere kamera yerleştirmişti: Müdürün cezası belli oldu..
Epstein davasında boy boy resimleri ortaya çıkmıştı: Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi ifade verecek
Epstein davasında boy boy resimleri ortaya çıkmıştı: Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi ifade verecek
Bahçeli'den Öcalan, Demirtaş ve Ahmet Türk hakkında dikkat çeken açıklama: Kararımız net!
Bahçeli'den Öcalan, Demirtaş ve Ahmet Türk hakkında dikkat çeken açıklama: Kararımız net!
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, Türkiye ayağa kalktı, Gerçek bakın ne çıktı?
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, Türkiye ayağa kalktı, Gerçek bakın ne çıktı?
Epstein 1999 depreminde Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar'dan olay açıklamalar
Epstein 1999 depreminde Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar'dan olay açıklamalar
Türkiye o cani hemşireyi konuşmuştu: Başka bir bebeği daha darp ettiği ortaya çıktı!
Türkiye o cani hemşireyi konuşmuştu: Başka bir bebeği daha darp ettiği ortaya çıktı!