Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin de arasında bulunduğu isminlerin testi pozitif çıktı: 6 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında son dakika gelişmesi: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 gözaltına alındı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 27 şüpheliye yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 19 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı.

6 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 9 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Raporda, Hatice Kuzu, Selin Özgeçici ve Tuana Salih İyigör'ün ise test sonuçlarının negatif olduğu tespit edildi.

