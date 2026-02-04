  1. Anasayfa
Emeklilerin zam farkları hesaplara yattı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: En düşük emekli maaşı alan ya da yılbaşında hak edilen yüzde 12,19 oranındaki zamla birlikte maaşı 20 bin liranın altında olanların zam farkları bugün hesaplara yattı...

Yayınlanma:

En düşük emekli maaşı farkları bugün emeklilerin hesaplarına geçti. Milyonlarca emekli paraları çekmek için ATM'lere gitti.

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. Arada kalan Ocak ayı maaş farkı olan 3 bin 119 lira hesaplara yattı.

20 BİN LİRADAN DÜŞÜK, 16 BİN 881 LİRADAN YÜKSEK MAAŞ ALANLARA DA PARA YATTI

Ocak ayı maaşı 20 bin liradan düşük, 16 bin 881 liradan yüksek olan kişiler de en düşük emekli maaşı kategorisine alındığı için eksik yatan tutar kadar ödeme hesaplara yansıtıldı. Örnek vermek gerekirse yüzde 12,19 oranındaki zamla birlikte maaşı 17 bin 500 lira olan bir emekliye maaşı 20 bin liraya tamamlamak için 2 bin 500 lira fark ödemesi yapıldı.

