CHP toplantısında Esad ve Suriye krizi patlak verdi! Özgür Özel'e "süreci doğru okuyamadın" tepkisi

CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesi ve ilk seçimlerde birinci parti çıkmasına rağmen Özel'in partiye sahip çıkabilecek mi, parti içinde birliği sağlayabilecek mi, Genel başkanlıktan sonra lider olabilecek mi? tartışmaları yaşanırken Suriye'de yaşanan gelişmeler ve partinin olaylara karşı tutum ve açıklamaları parti içinde rahatsızlığa neden oldu.

ÖZEL'E SURİYE VE ESED TEPKİSİ

CHP'de, yönetimin Suriye politikası eleştiriliyor. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında önceki gün toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren Parti Meclisi'nde (PM) Suriye'de yaşanan gelişmeler "Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika" başlığı altında masaya yatırıldı. Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yaşanan son gelişmeler ve partinin izleyeceği yol haritasının ele alındığı toplantıda, Genel Başkan Yardımcılarından İlhan Uzgel dış politika, Yankı Bağcıoğlu ise güvenlik konusunda sunum yaptı.

DOĞRU OKUNAMADI

Toplantıda Özel ve yönetime dış politika konularında eleştiriler de yöneltildi. CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PM üyeleri "Suriye rejiminin devrilmesi ve yeni bir sürecin başlamasının doğru okunmadığını" belirtti. Suriye konusundaki tutumun daha net olması gerektiğini vurgulayan PM üyeleri, "Suriye tutumumuz, değişkenlik gösteriyor. Belirli bir tutum belirlemeliyiz. Farklı farklı sesler çıkıyor." dediği öğrenildi.

MİLLETVEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

Başkanı Özgür Özel'e eleştiriler ise sadece PM ile sınırlı kalmadı. Özel'e bazı milletvekilli eski sözlerini hatırlattı. Milletvekilleri, Özel'in rejim devrilmeden önce "Esad'la barışılmalı" demesinin ve ardından rejime olumlu mesajlar vermesinin fiyasko olduğunu ifade etti.

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Bazı milletvekilleri "Esad'la barışılmalı, dedikten sonra rejimin düşmesinin CHP açısından tam bir fiyasko" olduğu görüşünde.

"OYLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR"

Öte yandan Özel'in bu çıkışı, oyları da düşürdü. EKOL TV ekranlarında yayınlanan "Geniş Açı" programında son seçimleri doğru tahmin eden BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, "Esad ile görüşülmesi talebi sonrasında yaptığımız çalışmada, CHP’nin oylarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Demek ki iktidarın izlediği politikalar, toplum tarafından benimseniyor." dedi:

"Ben toplumun bakışından bakmak istiyorum. Son dönemde yaptığımız çalışmalarda Sayın Özgür Özel'in 31 Mart seçimlerinde aldıkları oy potansiyeline hakim olmadıklarını görüyoruz. Bunu hangi gerekçeyle söylüyoruz, yaptığımız araştırmalara göre söylüyoruz. Özellikle Sayın Özgür Özel'in son dönemde Esad'la görüşmesi talebi sonrası yaptığımız çalışmada CHP'nin oylarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz.

"HÜKÜMETİN POLİTİKALARI TOPLUM TARAFINDAN BENİMSENİYOR"

Hükümetin yaptığı politikalar toplum tarafından benimseniyor. Eksikler var mı? Tabii ki var. Aksalıklar var mı? Tabii ki var. Türkiye, Suriye'ye destek verdi. Bir silah bile atılmadan Suriye halkı özgürlüğüne kavuştu. Türkiye'den de dönüşler başladı. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye'nin Suriye politikasını sorduk.

Toplam seçmenin yüzde 72'si Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. CHP seçmeninin yüzde 61'i ise Esad rejiminin devrilmesine olumlu bakıyor. Türkiye'nin stratejisini başarlı bulup bulunmadığını da sorduk. Yaklaşık yüzde 44'ü direkt başarılı olarak ifade ediyor. Başarılı ve kısmen başarılı diye topladığımız zaman toplam seçmenin yüzde 69,7'si Türkiye'nin Suriye'de yaptığı politikaları başarılı buluyor.

"ÖZGÜR ÖZELİN AÇIKLAMALARIYLA TOPLUMUN BAKIŞI AYNI DEĞİL"

CHP'li seçmene geldiğimiz zaman yaklaşık yüzde 50'si Türkiye'nin Suriye stratejisini başarılı bulduğunu ifade ediyor. Bu veriler bize şunu gösteriyor; Özgür Özel'in açıklamalarıyla toplumun bakışı aynı ortamda değil. Trump dahil tüm dünyadaki liderler de dahil Türkiye'nin oyun kurucusu olduğunu söylüyor."

KAYNAK : EKOL TV