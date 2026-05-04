Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu, işte detaylar

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verisinin ardından Mayıs ayı kira zam oranı da netleşmiş oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2026 Mayıs ayı kira zam oranı yüzde 32,43 olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon verileriyle birlikte Mayıs ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu.

MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE 32,43

Kira zamları 12 aylık enflasyona göre belirleniyor. Enflasyon nisan ayında yüzde 4.18 artarken, yıllık bazda yüzde %32.37 oldu. 12 aylık enflasyon ortalaması ise yüzde 32,43 olarak açıklandı.

Böylece mayıs ayında kiralara en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapılabilecek.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %32,43
Zam bedeli: 3.243 lira
Zamlı kira bedeli: 13.243 lira

SON 6 AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI ŞU ŞEKİLDE:

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: Yüzde 32,82

