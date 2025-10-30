CHP Pendik ilçe örgütünden Coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl coşkusunun yaşandığı Pendik'te, Sancak Köprüsü'ndeki görkemli fener alayı sonrasında halka hitap etti. Güneri, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, vatandaşlara ve partililere önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

İLÇE BAŞKANI NİYAZİ GÜNERİ'DEN CUMHURİYET VURGUSU

İlçe başkanı Niyazi Güneri, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, bir halkın kaderini kendi ellerine almasının adıdır," sözleriyle başlayan mesaj, ilçedeki coşkulu kutlamalara damga vurdu. Başkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma, laiklik, hukuk ve bilimin ışığında yürüme sözü verirken, "Karanlık güçlerin Cumhuriyet kazanımlarını törpüleme" çabalarına karşı hep birlikte 'Cumhuriyet bizimdir, bizim kalacak' diye haykırdıklarını vurguladı. Mesaj, eşitlik, adalet ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefleriyle Pendikliler başta olmak üzere tüm Cumhuriyet sevdalılarına umut aşıladı.

Değerli Cumhuriyet sevdalıları, Kıymetli yol arkadaşlarım, Sevgili Pendikliler, Bugün burada, tarihimizin en büyük devrimlerinden birinin, Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutlamak üzere bir araya geldik.

Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Cumhuriyet. sadece bir yönetim biçimi değil, bir halkın kaderini kendi ellerine almasının adıdır. 29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, halkın iradesini esas alan bir aydınlanma yolculuğudur. Bugün bizlere düşen görev, sadece bayrak sallamak, marş söylemek değil…

Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyet değerlerini her gün yeniden yaşatmak, korumak ve ileriye taşımaktır. Sevgili dostlar, CHP olarak biz, Cumhuriyet’in kurucu partisiyiz. Bu onurlu mirasın taşıyıcısı olmak bizlere hem büyük bir sorumluluk hem de büyük bir umut veriyor. Bu ülkenin emeğiyle geçinen insanları, kadınları, gençleri, emeklileri için adaletli bir düzen kurana kadar durmadan çalışacağız. Pendik te, İstanbul da ve tüm yurtta, laikliğin, hukukun, eğitimin, bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz. Görüyorsunuz; karanlık güçler Cumhuriyet kazanımlarını törpülemek istiyor.

Eğitimi geriletmek, kadın haklarını geri almak, adaleti kendi tekellerine almak isteyenlere karşı buradayız. Ve hep birlikte şunu haykırıyoruz. Cumhuriyet bizimdir, bizim kalacak. Kıymetli yol arkadaşlarım, Bu yolda en büyük gücümüz birliğimizdir, dayanışmamızdır.

Bugün burada yürüyen her bir yurttaş, Cumhuriyete sahip çıkmanın ne demek olduğunu dosta düşmana göstermiştir. Söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Gençlerimize umut, kadınlarımıza eşitlik, emekçilerimize adalet getireceğiz. Bu ülkeyi, yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracağız. Sözlerime son verirken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet.

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, Hepinize yürekten teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramınızı bir kez daha kutluyorum.

Bölge Gündem Haber / Muhammet Ali Kanıçok - Yerel