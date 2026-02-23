Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'ye Ziyaret

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP Pendik İlçe Başkanlığı’na anlamlı bir ziyarette bulundu.​

Ziyarette Başkan Adıgüzel’e; Ataşehir İlçe Başkanı Atakan Anıl Dizdaroğlu, İl Başkan Yardımcıları Celal Yalçın ve Kemal Ercan eşlik etti.

Heyet, CHP Pendik İlçe Başkanlığı görevine getirilen Niyazi Güneri’yi makamında ziyaret ederek yeni dönem için "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

"DAYANIŞMA GÜÇLENEREK SÜRECEK"

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen görüşmede, İstanbul’un iki önemli ilçesi arasındaki eş güdüm ve parti içi çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası bir teşekkür mesajı yayınlayan Pendik İlçe Başkanlığı, "Nazik ziyaretleri ve sergiledikleri güçlü dayanışma ruhu için kendilerine teşekkür ederiz," dedi.

