CHP Pendik Gençlik Kolları’ndan Satranç Turnuvası: “Hamle Sırası Bizde”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik Gençlik Kolları, “Hamle Sırası Bizde” sloganıyla her yaştan vatandaşın katılımına açık bir satranç turnuvası düzenledi. Etkinlik, Pendik’te yoğun ilgiyle karşılandı.

Yayınlanma:

Turnuvada çocuklardan yetişkinlere kadar birçok katılımcı bir araya geldi.

Renkli ve çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı organizasyonda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller takdim edildi.

CHP Pendik Gençlik Kolları Başkanı İsmail Dağdelen, etkinliğin amacına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HAMLE SIRASI BİZDE"

“Amacımız, satranç aracılığıyla her yaştan yurttaşı bir araya getirmek, düşünme kültürünü ve paylaşımı büyütmekti. Bu etkinlik, dayanışmanın ve birlikte üretmenin en güzel örneklerinden biri oldu.”

Cumhuriyet değerlerini yaşatmak, toplumsal birlikteliği güçlendirmek ve kültürel etkinlikleri artırmak amacıyla düzenlenen turnuva, katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Bölge Gündem Haber / Muhammet Ali Kanıçok - Yerel

Kaynak:Bölge Gündem Haber

