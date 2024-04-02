CHP 32 yıl sonra kazandı! Tuzlanın yeni Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl oldu

31 Mart yerel seçimlerinde ülke genelinde CHP'nin birinciliği ile sonuçlanan seçimlerde Tuzla'da da 32 yıl sonra iktidar el değiştirerek CHP'nin adayı Av. Eren Ali Bingöl, kazanarak Tuzla Belediyesinin yeni Belediye Başkanı oldu.

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CHP 32 yıl sonra kazandı! Tuzlanın yeni Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Türk halkı sandıklara giderek demokrasisine sahip çıkarak kendilerini 5 yıl boyunca yönetecek yöneticilerini seçmek için tercihini yaptı.

TUZLA BELEDİYESİNİN YENİ BAŞKANI AV, EREN ALİ BİNGÖL OLDU

Türkiye'nin genelinde olduğu gibi seçimlerden birinci çıkan CHP İstanbul Tuzla'da da Belediye Başkan adayı Av. Eren Ali Bingöl, ile kazanarak 3 yıl sonra iktidar oldu.

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CHP TUZLADA 32 YIL SONRA TUZLA'DA KAZANDI

Sandıkların yüzde 100’nün açıldığı Tuzla’da CHP adayı Eren Ali Bingöl yüzde %50,93 ilçenin yeni belediye başkanı oldu. AK Parti adayı ve mevcut belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı
ise yüzde 39,07'de kaldı.

2009 seçimlerinden bu yana AKP’li Şadi Yazıcı’nın belediye başkanlığı yaptığı Tuzla’da, Cumhuriyet Halk Partisi 32 yıl sonra yönetime geçti.

2009'da AK Parti’den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Şadi Yazıcı, 15 yılın ardından koltuğunu CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl’e devretti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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