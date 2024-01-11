Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…

CES 2024 teknoloji fuarında birbirinden ilginç cihazlar görücüye çıkıyor. Bunlardan biri de dünyada ilk olan “gamer otomobili”… Oyun cihazı üreticisi Razer ve araba markası Lexus, yeni bir araç için güçlerini birleştirdi.

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Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…

Kendi sektörlerinde yer edinmiş iki şirket gamer araç için bir araya geldi. İlk işbirlikleri, Las Vegas'taki Espor Ödülleri'nde tanıtılan Razer Lexus TX konsept otomobiliyle sonuçlandı.

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Razer Lexus TX konsepti, bir bilgisayar çevre birimi üreticisi bazı cihazlarını bir arabaya kurduğunda sıradan bir pazarlamanın dışına çıkmış durumda. Razer bir adım daha ileri gitti ve bunun yerine Razer'ın en iyi donanım ürünlerini hem iç hem de dış mekanlarda devasa crossover'a derinlemesine entegre etti.

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“GAMER CAR” ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Crossover Lexus logosunu korudu, ancak aynı zamanda radyatör ızgarasında, arka camlarda, alt gövdede, çatıda ve aynalarda bulunan yeşil Razer LED panellerini de yer aldı. Arabanın içinde daha birçok değişiklik görülebilir.

İkinci ve üçüncü sıra koltuklar dört Razer oyun koltuğu ile değiştirildi. İkinci sıra, ön sıra koltukların arkasına monte edilmiş monitörlere sahip iki ayrı oyun bilgisayarına sahiptir. Klavyeler ve fareler özel katlanır standlara yerleştirilir. Üçüncü sıra yolcular için bir Razer Raptor monitörü var.

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Razer Blade dizüstü bilgisayarları şarj etmek için arabanın bagajında dört portlu bir Core X Chroma yerleştirme istasyonu vardır. Ayrıca, her biri örneğin bir sırt çantasını barındırabilecek birkaç saklama bölmesi için de yer vardı.

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