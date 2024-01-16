Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?

Sonunda bu da oluyor. Türkiye ilk defa uzaya bir astronot yolluyor. Yapılan anlaşmalar neticesinde Türkiye’yi gurulandıracak haber geldi. NASA tarafından paylaşılan haberde mürettebatta bir Türk’de yer alacak…

YAYINLAMA
Google News
Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?

Houston merkezli Axiom Space, şirketin uzaya üçüncü özel astronot fırlatması için hazırlanıyor. Ax-3, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) araştırma yapmak için yaklaşık iki haftalık bir görevde dört mürettebatı taşıyacak.

GÖREVDE YER ALACAK ASTRONOTLAR BELLİ OLDU

Dört mürettebatın olacağı görevde yer alacak olan isimlerde belli oldu. Türk astronot Alperen Gezeravcı’ya farklı ülkelerden isimler eşilik edecek.

Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!

Dörtlü, Ax-3 görev komutanı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, görev uzmanı Walter Villadei, aynı zamanda Virgin Galactic'in Galaktik 01 yörünge altı uzay uçuşu ile geçen yaz VIRTUTE 1 görev komutanı, Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı yer alacak.

ekran-resmi-2024-01-16-16-19-25.png

UÇUŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ax-3 mürettebatı, 17 Ocak Çarşamba günü erken saatlerde uçuşunu gerçekleştirecek. TSİ 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01:11’de uçuş yapılacak. NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden (KSC) bir SpaceX Falcon 9 roketi üzerinde fırlatılacak.

Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!

SpaceX Crew Dragon uzay aracında yaklaşık 36 saat geçirdikten sonra, her şey plana göre giderse, mürettebat 19 Ocak Cuma sabahı erken saatlerde hedefine varacak.

ekran-resmi-2024-01-16-16-18-46.png

ALPEREN GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay yolcuğunda görev alacak. Kariyeri başarılarla dolu olan Gezeravcı, Türkiye’yi gururlandıracak. Uzay yolcuğunda Ax-3 görev uzmanı olarak görev alacak.

Gezeravcı, İstanbul’daki Hava Kuvvetleri Akademisi'nden ve Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nden derecelere sahip. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’nde savaş pilotu olarak 21 yıl görev aldı.

Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elon Musk'un insansı robotu Optimus iş başında! Tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
Elon Musk'un insansı robotu Optimus iş başında! Tişört katladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!
Sınıfının en ucuz ve en az yakan arabası: Elektrikli Dacia, 2024 yılında da iddialı!
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!
Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için büyük fırsat: A101, Canon 2000D satıyor!
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Son Haberler
İddia: PTT Kargo çalışanları kendilerini uyaran vatandaşı darp etti, PTT müdürü gazetecilerin üzerine yürüdü
İddia: PTT Kargo çalışanları kendilerini uyaran vatandaşı darp etti, PTT müdürü gazetecilerin üzerine yürüdü
Esenyurt'ta dehşet dakikalar! Sokak ortasında, bankadan çıkan adamı silahla gasp ettiler!
Esenyurt'ta dehşet dakikalar! Sokak ortasında, bankadan çıkan adamı silahla gasp ettiler!
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme! ''Biz Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz, onlar..''
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na gönderme! ''Biz Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz, onlar..''
Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!
Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Cihazların hızına hız katacak!
Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
Apple'a mahkemeden büyük şok! O kararından dolayı 500 milyon dolar tazminat ödeyecek
Çok Okunanlar
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Devlet Bahçeli'den İBB seçim çıkışı: Emanet ehline verilecek, İstanbul muradına kavuşacak''
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Emeklilerin gözü kulağı bu toplantıda! Kabine bu gün toplanıyor, emekliler Erdoğan'dan müjdeli haber bekliyor
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Mersin'deki otobüs kazası, katliam boyutunda! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Sedan modeli merakla bekleniyordu: Togg yeni modeli T10F dünya sahnesinde
Sedan modeli merakla bekleniyordu: Togg yeni modeli T10F dünya sahnesinde
Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!
Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!
Yorumlananlar
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi