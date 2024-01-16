Asın bayrakları! İlk Türk astronotun yolculuk tarihi belli oldu: Alperen Gezeravcı, ne zaman uzaya gidecek?

Houston merkezli Axiom Space, şirketin uzaya üçüncü özel astronot fırlatması için hazırlanıyor. Ax-3, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) araştırma yapmak için yaklaşık iki haftalık bir görevde dört mürettebatı taşıyacak.

GÖREVDE YER ALACAK ASTRONOTLAR BELLİ OLDU

Dört mürettebatın olacağı görevde yer alacak olan isimlerde belli oldu. Türk astronot Alperen Gezeravcı’ya farklı ülkelerden isimler eşilik edecek.

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Dörtlü, Ax-3 görev komutanı ve eski NASA astronotu Michael López-Alegría, görev uzmanı Walter Villadei, aynı zamanda Virgin Galactic'in Galaktik 01 yörünge altı uzay uçuşu ile geçen yaz VIRTUTE 1 görev komutanı, Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı yer alacak.

UÇUŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ax-3 mürettebatı, 17 Ocak Çarşamba günü erken saatlerde uçuşunu gerçekleştirecek. TSİ 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01:11’de uçuş yapılacak. NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden (KSC) bir SpaceX Falcon 9 roketi üzerinde fırlatılacak.

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SpaceX Crew Dragon uzay aracında yaklaşık 36 saat geçirdikten sonra, her şey plana göre giderse, mürettebat 19 Ocak Cuma sabahı erken saatlerde hedefine varacak.

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ALPEREN GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak uzay yolcuğunda görev alacak. Kariyeri başarılarla dolu olan Gezeravcı, Türkiye’yi gururlandıracak. Uzay yolcuğunda Ax-3 görev uzmanı olarak görev alacak.

Gezeravcı, İstanbul’daki Hava Kuvvetleri Akademisi'nden ve Ohio'daki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nden derecelere sahip. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’nde savaş pilotu olarak 21 yıl görev aldı.

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