Cem Yılmaz bu kez villasıyla gündemde! Villayı gören inanamıyor

Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü komedyenin bu kez satışa çıkardığı villanın değeri dikkati çekti.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardığını bildirdi.

Gizli Tutulmasını İstiyor

İddiaya göre Yılmaz, emlakçısına ilanı internette yayınlamamasını tavsiye etti. Usta oyuncu, bilgilerin gizli tutulmasını istedi.

Şubat gösterisinin biletleri sadece yedi dakikada tükenen Cem Yılmaz'a yoğun ilgi zammı da getirdi. VIP biletlerinin fiyatı 4400'den 7500'e yükseldi.