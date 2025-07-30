  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Cem Küçük'ü yıkan haber! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Cem Küçük'ü yıkan haber! Babası fındık bahçesinde ölü bulundu

Gazeteci Cem Küçük acı bir haberle yıkılarak, babasının Erdal Küçük, memleketi Zonguldak'ta fındık bahçesinde ölü olarak bulundu.

Yayınlanma:
Güncelleme:

Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük’ten dün saat 11.00'den beri haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı. Bir akrabası, gece saatlerinde içinde patika yol bulunan Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde Küçük’ü hareketsiz yatarken buldu.

FINDIK BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Erdal Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cansız bedeni, cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

OTOPSİDE ŞÜPHELİ DURUM BULUNMADI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli 4 çocuk babası Erdal Küçük'ün otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Küçük’ün kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

cem1.webp

Erdal Küçük için öğle vakti Taşbaca Mahallesi Askertepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AKP Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile il protokolü katıldı. Polis ekipleri cami çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yakınları Cem Küçük'e taziyede bulundu. Erdal Küçük’ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı köyüne gönderildi. Küçük'ün cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ten kötü haber sevenlerinden dua istedi! "Kanserle mücadele ediyoruz"

Ecel direksiyon başında yakaladı: Özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi!Ecel direksiyon başında yakaladı: Özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi!

Mezarlıkta akıl almaz görüntü: Cenazeyi bırakıp kavgaya giriştiler!Mezarlıkta akıl almaz görüntü: Cenazeyi bırakıp kavgaya giriştiler!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hayat ve Yaşam
Basic Kombin Önerileri, Basic Giyim Nedir? Günlük Basic Kombin Önerileri
Basic Kombin Önerileri, Basic Giyim Nedir? Günlük Basic Kombin Önerileri
Camii çeşmesinden akan limonata Cuma namazından çıkan cemaati serinletti
Camii çeşmesinden akan limonata Cuma namazından çıkan cemaati serinletti
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor!
Bahçenizin gizli düşmanına dikkat: Bu böcek siz fark etmeden fidelerinizi çatır çatır kesiyor!
Sinema salonlarında koltuklar neden kırmızı hiç merak ettiniz mi?
Sinema salonlarında koltuklar neden kırmızı hiç merak ettiniz mi?
Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı!
Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim en kötü senaryoyu açıkladı!
Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder'e veda! Yoğun katılım töreniyle ebediyete uğurlandı