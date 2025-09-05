Çayın demi kaçtı! ÇAYKUR kuru çaya zam yaptığını duyurdu ÇAYKUR, Türk halkının vazgeçmediği en çok tüketilen içeceklerden biri olan çayın tadını kaçıracak haberle kuru çaya zam yapıldığını duyurdu. Bu günden itibaren uygulanacak yeni kuru çay fiyatları şu şekilde oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile (ÇAYKUR), Artan üretim maliyetleri nedeniyle kuru çay fiyatlarında ortalama yüzde 7,5 oranında artış yaptığını duyurdu. KURU ÇAYA 7.5 ORANINDA ZAM Yeni zamlı fiyatlar, bugünden itibaren market raflarına yansıtıldı. Daha önce temmuz sonunda yüzde 3,5’lik zam yapılan kuru çay fiyatlarındaki bu yeni artışın, yükselen işçilik maliyetleri ve yaş çay fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor. 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡