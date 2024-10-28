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Çanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çanakkale'de korkutan deprem! Bölge halkı büyük panik yaşadı
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AFAD, saat 17.56'da merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydetti.

Deprem 9,02 km derinlikte meydana geldi.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar gönderilmediğini sosyal medya hesabından paylaştı. Tarama ve takibimiz devam ediyor" dedi.

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