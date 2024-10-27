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Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor

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Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor
Haluk Bilginer'in rol aldığı Maria filmiyle adından söz ettiren Angelina Jolie, uzun yıllar sonra saç modelini değiştirdi.
Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor 1 15

Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor

Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor 2 25

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Maria filmi için heyecanlı bir bekleyiş var. Filmin AFI Festivali'nde Los Angeles'ta prömiyeri yapıldı.

Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor 3 35


Filmin yıldızı 49 yaşındaki Jolie, prömiyerinde muhteşem bir kırmızı halı giymişti.Pablo Larrain tarafından yönetilen filmde Maria Callas karakterini canlandıran yıldızın kıvırcık saçları dikkat çekti.

Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor 4 45

Saçları genellikle dalgalı olan Jolie, yıllar sonra kıvırcık saç modeliyle bir etkinlikte boy gösterdi.

Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor 5 55

Oyuncunun kırmızı rujla tamamlanan yeni saç modeli sosyal medyada beğeni topladı.

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