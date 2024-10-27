Angelina Jolie tanınmaz halde! Onu gören gözlerine inanamıyor
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Maria filmi için heyecanlı bir bekleyiş var. Filmin AFI Festivali'nde Los Angeles'ta prömiyeri yapıldı.
Filmin yıldızı 49 yaşındaki Jolie, prömiyerinde muhteşem bir kırmızı halı giymişti.Pablo Larrain tarafından yönetilen filmde Maria Callas karakterini canlandıran yıldızın kıvırcık saçları dikkat çekti.
Saçları genellikle dalgalı olan Jolie, yıllar sonra kıvırcık saç modeliyle bir etkinlikte boy gösterdi.
Oyuncunun kırmızı rujla tamamlanan yeni saç modeli sosyal medyada beğeni topladı.