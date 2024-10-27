Isınmak cep yakacak! Havalar serinledi fiyatlar katlandı

Havaların soğuması soba fiyatlarını da artırdı. Geçtiğimiz yıl Edirne soba fiyatları yaklaşık yüzde 20 oranında arttı. Edirne'de sobacılık yapan Emre Nurlu, evine ortalama bir soba kurmak isteyen kişinin tüm malzemeleriyle birlikte 5 bin lira ödemesi gerektiğini söyledi. Nurlu, Edirne'de soba kullanmayı tercih edenlerin köylerde yaşadığını söyledi.

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SOBA FİYATI 5 BİN LİRA OLDU

Nurlu, kış aylarının yaklaşmasına rağmen eskisi gibi hareketli günlerin olmadığını söylüyor. Soba almak isteyenlerin 5 bin lirayı gözden çıkarması gerektiğini söylüyor.

Doğal gazın gelmesiyle işlerimiz önemli ölçüde etkilendi. Köylerde fırınlı sobalar daha popülerdir. İnsanlar salça, börek ve suyu ısıtıyor. Köyün bile kat kaloriferi çıktı. Fırınlı sobaları mutfaklarında tercih ediyorlar. Fırınlı sobaların fiyatları yaklaşık 2 bin 500 TL ile 6 bin lira arasında değişmektedir. Fırınlı sobamız kovalıdır ve yaklaşık 5 bin lira. Bir kovalı sobamız da var ve yaklaşık üç ila dört bin lira. Hava soğuduktan sonra hareket başladı. Doğal gaz gelmeden önce de çok hareket ediyorduk. Önemli günler artık yok. soba fiyatları yüzde yirmi arttı. Geçen yıl soba borusunu 80 liraya satmıştık. Bu yıl yaklaşık 100 lira. Kovalı soba üç bin liraya mal olurken, boru ve altlığı da dahil olmak üzere beş bin liraya mal olur."