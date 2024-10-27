TBMM bu hafta gündem yoğun! 9. yargı paketi, bütçe görüşmesi, sığınmacılar

Bu hafta TBMM Genel Kurulu, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına izin veren düzenlemeleri içeren 9. Yargı Paketi'ni ele alacak. 2025 yılı bütçe görüşmeleri ise 30 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlıyor.

TBMM GÜNDEMİ YOĞUN

Çarşamba günü saat 10.00'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler ile bütçe maratonu başlayacak. Bu arada, bütçe maratonu 31 Ekim Perşembe günü TBMM'de görüşülecek. Bütçe sunumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılacak.

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Bu hafta TBMM Genel Kurulu, "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili görüşmeler yapacak. Meclis tatile girmeden önce TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen teklifte, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanabilmelerine izin veren düzenleme de yer alıyor.

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TBMM'DE KOMİSYON GÜNDEMLERİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin "Türkiye'de bulunan sığınmacılar için göç ve uyum faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar ve yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı (YSUY)" hakkındaki sunumlarını dinleyecek.

31 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te Dışişleri Komisyonu, gündemindeki uluslararası anlaşmalar ile ilgili kanun tekliflerini görüşmek üzere toplanacak.

Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, 31 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da 12 kamu denetçisi adayını seçecek. Geçen hafta karma komisyon, kamu başdenetçisi adaylarını belirledi.