Can Ataklı'dan 15 Temmuz ile ilgili akla ziyan sözler! 251 şehidi hiçe saydı darbecileri mağdur ilan etti

Youtube kanalında konuşan gazeteci Can Ataklı, FETÖ'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi hakkında skandal ifadeler kullandı. Hem şehitlere hem de darbeye direnen vatandaşlara saygısızlık yapan Ataklı, darbeci askerleri ise "zavallıcıklar" diyerek mağdur göstermeye kalkıştı. 15 Temmuz gecesi halka ateş açılmadığını iddia eden Ataklı, şunları söyledi:

251 ŞEHİDİ HİÇE SAYDI DARBECİLERİ ÖVDÜ

"Halka ateş açıldı mı? Hayır. Öyle bir şey yoktu. Darbe yoktu zaten. Bir de 15 Temmuz'u halk hareketi zanneden bir kesim var ya. 'Halk sokağa çıktı darbeyi önledi' falan. Yok ulan, öyle bir şey olmadı. Halkın sokağa çıkmasıyla darbe önlenmedi. Darbe bitmişti zaten. Zavallı tankçılar kaçarken oldu hepsi. Halkın üzerine yüründü mü, halka ateş açıldı mı? Hayır. Darbe yoktu zaten. Fiilen de bitmişti. Bir tek köprüyü kapattıkları için, köprüdeki zavallılar orada kaldı. Sabahleyin de hepsi linç edildi. Ölen oldu mu bilmiyoruz. Oradaki zavallı askercikleri dövmekten bihal oldular. Şu şeye girmesin kimse: 'O gece halk sokağa indi, darbe başarısız oldu.' Hayır."