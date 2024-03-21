Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Elif Ayyüce K., son yolculuğuna uğurlandı.
Adana’da çamaşır makinesine girince havasız kalan ve Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen 3 yaşındaki kızın cenazesi ise Adana’dan Ankara’ya getirildi.
Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise küçük kızın naaşı, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)