Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da evde oyun oynarken çamaşır makinesine giren ve havasızlıktan hayatını kaybeden 3 yaşındaki Elif Ayyüce son yolculuğuna uğurlandı...

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Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

Adana’da çamaşır makinesine girince havasız kaldığı için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Elif Ayyüce K., son yolculuğuna uğurlandı.
Adana’da çamaşır makinesine girince havasız kalan ve Yüreğir Devlet Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki Elif Ayyüce K. hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen 3 yaşındaki kızın cenazesi ise Adana’dan Ankara’ya getirildi.

Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise küçük kızın naaşı, Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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