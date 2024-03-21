TCMB faiz kararı sonrası altın ve dolarda şok düşüş!

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından faiz kararının açıklanmasının ardından dolar kuru yüzde 0,44 düşüşle 32,23 TL'ye geriledi. Kararla birlikte Borsa İstanbul ve altın fiyatlarında da düşüş gözlendi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz yaparak seçim öncesinde politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50'ye yükseltti.
TCMB kararı sonrası serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları hareketlendi.Bugüne dolar 32,41 TL'den başlarken, Euro ise 35,55 TL'den başlamıştı. TCMB'nin 500 baz puanlık sürpriz faiz artırım kararı sonrasında dolar kuru yüzde 0,44 düşüşle 32,08 TL'ye, Euro ise 0,78'lik düşüşle 35,14 TL'ye geriledi.
İŞTE GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 32,0624 lira (yüzde 0,95 düştü)
Euro: 35,0417 lira
Sterlin: 42,1609
BORSA DÜŞÜYOR
BIST 100'de ise karar öncesi günlük yüzde 1,4 yükseliş ve 9080 puanda olan endeks, günlük yüzde 0,9 artış ve 9030 puan seviyesine düştü. Borsada 14:30 sularında yükselişe geçildi. BIST 100 günlük yüzde 1,80'lik artışla 9114 seviyelerini gördü.
ALTINA ŞOK ETKİ
İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise düşüş yaşandığı görülüyor.
Güne 2 bin 299 liradan başlayan gram altın 2 bin 271 liraya kadar geriledi.
Ons altın fiyatının 2.281 dolarda olduğunu hatırlatalım.Gram altın: 2 bin 271 lira
Çeyrek altın: 3 bin 852 lira
Cumhuriyet altını: 15 bin 696 lira
Tam altın: 15 bin 397 lira
Yarım altın: 7 bin 698 lira
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber