Çakarlı araç polemiği yine gündemde: ''Görevli misiniz?'' diye soruldu, yanıtı pes dedirtti!

Çakarlı araç polemiği yine gündemde: İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan sürücüye bir vatandaş görevli olup olmadığını sordu, alınan cevap şaşkınlık yarattı...

İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan sürücüye bir vatandaş görevli olup olmadığını sordu. Sürücünün yanıtı ise tartışma yarattı.

Trafik yoğunluğunda diğer sürücülerin beklediği anlarda, çakarlı araçların geçişine karşı artan toplumsal hassasiyet bir kez daha kameralara yansıdı.

"TAHSİSLİ ARAÇ" KARŞILIĞINI VERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaş emniyet şeridinde ilerleyen araca yaklaşarak sürücüye tepki gösterdi. Vatandaş, aracın sürücüsüne "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye sorarken, sürücünün yanıtı "Tahsisli araç" şeklinde oldu.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER TEPKİLİ

Sürücünün bu cevabı sosyal medyada tepki çekerken, birçok kullanıcı "tahsisli" ifadesinin kamu göreviyle ilgisinin netleşmesi gerektiğini savundu. Emniyet şeritlerinin yalnızca acil durum araçları için kullanılması gerektiği yönündeki çağrılar yeniden gündeme geldi.

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