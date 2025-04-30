Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları
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En güvenilir yatırım aracı olarak tercih edilen altın son günlerde rekor üstüne rekor kırarak 4 bin beş yüz seviyelerine kadar çıkan sonrada hızla düşmeye başlayarak tekrar 4 Bin TL seviyelerine gerilemeye başlaması vatandaşları endişelendirerek, Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram Çeyrek altın ne kadar? diye araştırmaya başladı İşte 30 Nisan güncel altın fiyatları