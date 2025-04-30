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Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları

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Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları
En güvenilir yatırım aracı olarak tercih edilen altın son günlerde rekor üstüne rekor kırarak 4 bin beş yüz seviyelerine kadar çıkan sonrada hızla düşmeye başlayarak tekrar 4 Bin TL seviyelerine gerilemeye başlaması vatandaşları endişelendirerek, Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram Çeyrek altın ne kadar? diye araştırmaya başladı İşte 30 Nisan güncel altın fiyatları
Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 1 18

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'un başta Çin olmak üzere birçok ülkeye karşı açıkladığı gümrük tarifeleri küresel ticaret savaşı endişelerini tetiklemişti. Piyasalardaki belirsizlik üzerine yatırımcılar 'güvenli liman' olarak bilinen altına sığınmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile altının ons fiyatı 3 bin 500 doları aşarak rekor kırmıştı.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 2 28

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.096,18

SATIŞ(TL) 4.096,66

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.105,32 -0,21 %

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 3 38

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.720,00

SATIŞ(TL) 6.785,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.814,00 -0,43 %

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 4 48

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 13.440,00

SATIŞ(TL) 13.571,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.627,00 -0,41 %

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 5 58

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 26.424,16

SATIŞ(TL) 26.946,22

ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.879,25 0,25 %

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 6 68

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 26.802,00

SATIŞ(TL) 27.042,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.151,00 -0,40 %

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 7 78

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 3.308,86

SATIŞ(USD) 3.309,18

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.317,31 -0,25 %

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları 8 88

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 107.100,00

SATIŞ(USD) 107.150,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 106.850,00 0,28 %

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