Altın yükselecek mi, düşecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları

En güvenilir yatırım aracı olarak tercih edilen altın son günlerde rekor üstüne rekor kırarak 4 bin beş yüz seviyelerine kadar çıkan sonrada hızla düşmeye başlayarak tekrar 4 Bin TL seviyelerine gerilemeye başlaması vatandaşları endişelendirerek, Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram Çeyrek altın ne kadar? diye araştırmaya başladı İşte 30 Nisan güncel altın fiyatları

1 8 ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? ABD Başkanı Donald Trump'un başta Çin olmak üzere birçok ülkeye karşı açıkladığı gümrük tarifeleri küresel ticaret savaşı endişelerini tetiklemişti. Piyasalardaki belirsizlik üzerine yatırımcılar 'güvenli liman' olarak bilinen altına sığınmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları ile altının ons fiyatı 3 bin 500 doları aşarak rekor kırmıştı. 2 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.096,18 SATIŞ(TL) 4.096,66 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.105,32 -0,21 % 3 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 6.720,00 SATIŞ(TL) 6.785,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 6.814,00 -0,43 % 4 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 13.440,00 SATIŞ(TL) 13.571,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 13.627,00 -0,41 % 5 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 26.424,16 SATIŞ(TL) 26.946,22 ÖNCEKİ KAPANIŞ 26.879,25 0,25 % 6 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 26.802,00 SATIŞ(TL) 27.042,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 27.151,00 -0,40 % 7 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 3.308,86 SATIŞ(USD) 3.309,18 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.317,31 -0,25 % 8 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 107.100,00 SATIŞ(USD) 107.150,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 106.850,00 0,28 %



