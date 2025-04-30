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Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor!

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Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor!
Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor, meğer ciğerlerimize zehir soluyormuşuz... İşte o markalar...
Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 1 110

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor, meğer ciğerlerimize zehir soluyormuşuz... İşte o markalar...

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 2 210

Ticaret Bakanlığı, ifşa ettiği iki oda kokusunu sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yasakladı. Ayrıca bakanlık ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 3 310

Gıdada hile yaparak vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlar teker teker ifşalanırken diğer yanda da risk oluşturabilecek güvensiz ürünler bakanlık tarafından piyasadan toplatılıyor.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 4 410

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlarla olan mücadele etkin ve kararlı bir şekilde devam ederken son olarak Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeye iki yeni ürün eklendi.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 5 510

Ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 6 610

AYNI MARKANIN İKİ ÜRÜNÜNE YASAKLAMA
Ticaret Bakanlığı'nın listesinde yer alan ürünlerden bir tanesi L'actone marka odası kokusu oldu. "Sweet Sugar Oda Kokusu" ürün güvensizlik nedeniyle bakanlık tarafından piyasadan toplatılıyor.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 7 710
Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 8 810

Bakanlık tarafından tespit edilen ürünün taşıdığı riskler "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" olarak sıralandı.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 9 910

DİĞER ÜRÜN MELON ODA KOKUSU
Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu.

Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor! 10 1010

Aynı markanın bu kokusu içinde "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu ürünün satışı yasaklanarak piyasadan toplatılacak.

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