Bakanlık tarafından tek tek toplatıldı: O listedeki oda kokuları zehir saçıyor, meğer ciğerlerimize zehir soluyormuşuz... İşte o markalar...
Ticaret Bakanlığı, ifşa ettiği iki oda kokusunu sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yasakladı. Ayrıca bakanlık ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu.
Gıdada hile yaparak vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlar teker teker ifşalanırken diğer yanda da risk oluşturabilecek güvensiz ürünler bakanlık tarafından piyasadan toplatılıyor.
Vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlarla olan mücadele etkin ve kararlı bir şekilde devam ederken son olarak Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeye iki yeni ürün eklendi.
Ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.
AYNI MARKANIN İKİ ÜRÜNÜNE YASAKLAMATicaret Bakanlığı'nın listesinde yer alan ürünlerden bir tanesi L'actone marka odası kokusu oldu. "Sweet Sugar Oda Kokusu" ürün güvensizlik nedeniyle bakanlık tarafından piyasadan toplatılıyor.
Bakanlık tarafından tespit edilen ürünün taşıdığı riskler "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" olarak sıralandı.
DİĞER ÜRÜN MELON ODA KOKUSUListede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu.
Aynı markanın bu kokusu içinde "Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)" bulunduğu ifade edildi.
Söz konusu ürünün satışı yasaklanarak piyasadan toplatılacak.