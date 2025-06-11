Cafer Mahiroğlu iş dünyasında ve medya sektöründe tanınan ve Halk TV sahibi olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarılırken, hayatı ve biyografisi de kamuoyunun dikkatini çekerek, Cafer Mahiroğlu kimdir, nerelidir, hakkında neden yakalama kararı çıktı diye araştırılmaya başlandı. İşte Halk TV sahibi olan Cafer Mahiroğlu'nun biyografisi.

CAFER MAHİROĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1966'da Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akpınar köyünde hayata gözlerini açtı.

Ailesinin maddi zorlukları olmasına rağmen iş dünyasında büyük işlere imzalar attı.

Genç yaşta İngiltere'ye giden Mahiroğlu, konfeksiyon sektöründe çalışmalarına başlamıştı. Konfeksiyon sektöründe hızla yükselmesinin ardından büyük şirketleri satın alarak iş dünyasında adını duyurmayı başardı.

Günümüzde ise tekstil, e-ticaret ve medya sektöründe büyük yatırımlar yapan Mahiroğlu, Halk TV'yi satın alarak medya sektörüne giriş yapmıştı.

CAFER MAHİROĞLU HAKKINDA YAKALMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar neticesinde, Mahiroğlu'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine dair tespitlerde bulunuldu.

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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yurt dışına çıktığı öğrenilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

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