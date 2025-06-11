Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili Eray Karadeniz kimdir, aslen nerelidir, hangi partilidir?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı CHP'li Hakan Bahçetepe'nin yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle tutuklanması sonrası belediye meclisinde yapılan seçimde başkan vekilliğine 16 ya karşı 21 oy ile AK Partili belediye meclis üyesi Eray Karadeniz oyla seçildi. Peki Eray Karadeniz kimdir, aslen nerelidir, hangi partilidir? İşte Gaziosmanpaşa Belediye Başkan vekili Eray Karadeniz'in biyografisi.

ERAY KARADENİZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Aslen Trabzon Of'lu olan Eray Karadeniz 17 Aralık 1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İşletme Bölümünü bitirdi. 2018 yılından beri avukatlık yapmaktadır. 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanı, 2007-2008 yılları arasında İBB Gençlik Meclisi Üyesi, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılı Yerel Seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan YAVUZ’ un siyasi danışmanı, 2023 yılı seçimlerinde Gaziosmanpaşa SKM Program Sorumlusu görevlerini yürütmüştür. 1 Mayıs 2012 ile 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen “Sesimi Duyan Var mı?” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde yasal temsilci ve grup lideri olarak, 1 Ağustos 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleşen “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” Avrupa Birliği Gençlik Girişimi Projesi'nde grup lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

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