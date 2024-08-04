Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, sahne şovları ile göz doldurdu

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından 9 kez üst üste “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” seçilme başarısı gösterdi. 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivale, 75 ülkeden 1200 kültür ve sanat elçisi katılım gösterdi.

Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Çocuk El Sanatları Atölyesi, Uluslararası Kukla Atölyesi gibi çeşitli uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan festivalde Fatih Erkoç, Emre Aydın, Işın Karaca sahne aldı.

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“KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA BİR DAMLA DA OLSA KATKI SAĞLAMAYA KARARLIYIZ”

Kapanış seremonisinde söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan tüm ülkelere, festivale katkı sunanlara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkürlerini iletti. “Biz şehrimizin, İstanbul’umuzun, ülkemizin, dünyamızın kültür ve sanat hayatına bir damla da olsa katkı sağlamaya devam etmeye kararlıyız” dedi.

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