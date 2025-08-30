30 Ağustos zafer bayramının 103. yılında Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kritik mesaj: Devletimiz her türlü tedbiri almakta
30 Ağustos zafer bayramı 103. yıl vesilesi ile beraberindeki heyet ile Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterine "Devletimiz her türlü tekbiri almaktadır" diyerek kritik bir mesajla imzaladı.
Son dakika haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşların huzuru için her türlü tedbiri almaktadır." ifadelerini kullandı.
KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.
DAHA SONRA MSÜ'DE DİPLOMA VE SANCAK DEVİR TÖRENİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.
ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.
Büyük zaferin kazanılmasına vesile olan silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerini rahmetle yad ediyoruz.
Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşların huzuru için her türlü tedbiri almaktadır."