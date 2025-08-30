30 Ağustos zafer bayramının 103. yılında Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne kritik mesaj: Devletimiz her türlü tedbiri almakta

Son dakika haberleri... 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta çeşitli törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki programlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşların huzuru için her türlü tedbiri almaktadır." ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

DAHA SONRA MSÜ'DE DİPLOMA VE SANCAK DEVİR TÖRENİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ni izleyecek.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Aziz Atatürk, bugün milletçe büyük zaferin 103. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Büyük zaferin kazanılmasına vesile olan silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerini rahmetle yad ediyoruz.

Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşların huzuru için her türlü tedbiri almaktadır."