Büyük turizm yatırımı olacak: Türkiye'nin Maldivleri icradan satılığa çıktı! İşte istenen, o fiyat

Büyük turizm yatırımı olacak: İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Garip Adası icradan satışa çıkarıldı. 357 dönümlük ada için 1 milyar 73 milyon lira değer biçildi.

Satış açık artırma yöntemiyle olacak

Büyük turizm yatırımı yapılacağı duyurulan İzmir Dikili'deki Garip Adası icradan satılık. Adada yakın zamanda, "Lüks 3 otel ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen ay ve yıldız şeklinde villalar" yapılacağı belirtiliyordu. Yatların durak noktası olan adaya yerleşim bulunmuyor. Adaya ulaşım yaz aylarında tekne ile sağlanıyor. Ada, 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mülkiyetine geçmişti.

İlan yayınlandı

Satış ilanında ada şöyle tarif edildi: "İzmir ili, Dikiili ilçesi, Bademli mahallesi, 243 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 357.731,84 yüz ölçümlü zeytinli tarla nitelikli, (Garip adası olarak bilinen) en yakın karaya 1,1 km olan ada alacaklı vekilinin talebi ve esas icra talimatı doğrultusunda açık artırmaya usülü ile ihale çıkarılmıştır. Ada da 3 adet tescilsiz yapı bulunmaktadır. Bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik olduğu görülmüştür. "

İlanda adanın Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığını belirtildi. Satış, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

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TMSF el koymuştu

Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınmıştı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı'ya TMSF yetkilileri kayyum olarak atandı. Bu karar ile başta Garip Adası olmak üzere şirketin tüm malvarlıkları TMSF'ye devredilmişti.

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