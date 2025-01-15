Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Kuvvetli yağmur, kar, fırtına, sis, buzlanma! 15 Ocak hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sğanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu