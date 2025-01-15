Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Kuvvetli yağmur, kar, fırtına, sis, buzlanma! 15 Ocak hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: Orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren güneyi 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeyi 6 ila 8; Güney Ege’de; kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi 4,0 m; Görüş: Orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de; kuzeyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Hatay’ın güney kıyı kesimleri 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde Hatay’ın güney kıyı kesimleri yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.